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19:04, 6 февраля 2024Бывший СССР

В Литве предложили закрыть КПП на границе с Белоруссией для укрепления санкций

Глава МВД Литвы Билотайте заявила о закрытии КПП на границе с Белоруссией
СюжетСанкции против России:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Закрытие двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы и Белоруссии позволит укрепить санкционный режим и безопасность Литвы. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел страны Агне Билотайте, сообщает ТАСС.

Билотайте прокомментировала предложение Комиссии по национальной безопасности Литвы об остановке движения через КПП «Лаворишкес-Котловка» и «Райгардас-Привалка». По ее мнению, это положительно повлияет на реализацию санкций.

«С закрытием этих переходов мы сможем направить наши усилия на претворение в жизнь санкционных ограничений, на детальную проверку грузов, пересекающих границу лиц», — заявила министр. По ее мнению, снижение потоков через границу также способствует укреплению безопасности страны.

Также предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов, следующих через железнодорожный пропускной пункт в Кене.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал новый пакет санкций против России попыткой залатать дыры. Представитель Вильнюса также выразил сожаление из-за того, что санкции не затронут Белоруссию.

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      Юрий Леонов
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