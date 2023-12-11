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12:38, 11 декабря 2023Бывший СССР

В Вильнюсе назвали новый пакет санкций против России попыткой залатать дыры

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил о попытках залатать дыры в санкционном режиме
СюжетСанкции против России:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Новый пакет санкций против России является лишь попыткой залатать дыры в санкционном режиме. Так назвал очередные антироссийские санкции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на заседании ЕС на уровне министров иностранных дел, его цитирует ТАСС.

«Как показывает практика, чем дольше идут переговоры по новым пакетам санкций, тем они становятся слабее. Двенадцатый пакет, который обсуждается сейчас, не будет большим шагом вперед. Скорее это латание дыр», — заявил глава МИД Литвы.

Представитель Вильнюса также выразил сожаление из-за того, что санкции не затронут Белоруссию. Он пообещал поднять вопрос о расширении санкционного давления на республику.

В ноябре министр иностранных дел Литвы заявлял, что в новый пакет санкций против России внесут широкий спектр ограничений, касающийся как отдельных лиц, так и различных секторов экономики. Тогда он утверждал, что будущий пакет санкций «вселяет оптимизм».

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      Александр Курбатов
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