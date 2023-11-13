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15:04, 13 ноября 2023Бывший СССР

В Литве раскрыли содержимое нового пакета санкций ЕС против России

Глава МИД Литвы Ландсбергис: пакет санкций ЕС будет содержать широкий спектр мер
СюжетСанкции против России:

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Новый пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) будет содержать широкий спектр ограничений, которые затронут отдельных лиц и экономические сектора. Содержимое санкционного пакеты раскрыл глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет РИА Новости.

«Пакет включает в себя как индивидуальные санкции, так и санкции в отношении секторов экономики и отдельных предприятий», — сказал он.

По его мнению, будущий пакет санкций против России «вселяет оптимизм». Однако министр иностранных дел Литвы отметил, что после политических дискуссий ограничительные меры могут стать менее сильными.

Евросоюз ввел в отношении Москвы уже 11 пакетов санкций. Разработка очередного, 12-го, происходит в настоящее время. Предполагается, что ограничения коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, использование которых допускается в военных целях.

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      Кристина Есикова
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