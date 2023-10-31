Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 31 октября 2023Мир

Стало известно содержание 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС коснется более 100 человек и 40 юрлиц из России

Фото: Yves Herman / Reuters

Ограничительные меры в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указали собеседники агентства, санкции коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, рассматривается возможность заперта выдачи лицензий на программное обеспечение, а также импорт странами Евросоюза обработанных металлов, изделий из алюминия и строительных материалов из России. Отмечается, что суммарный объем торговых ограничений оценивается в 5,3 миллиарда долларов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будет малоэффективным.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Спецслужбы Украины призвали найти не верящих в победу Киева

      Слуцкий отверг обвинения в попытке убрать из Думы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости