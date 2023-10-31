Стало известно содержание 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС коснется более 100 человек и 40 юрлиц из России

Ограничительные меры в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указали собеседники агентства, санкции коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, рассматривается возможность заперта выдачи лицензий на программное обеспечение, а также импорт странами Евросоюза обработанных металлов, изделий из алюминия и строительных материалов из России. Отмечается, что суммарный объем торговых ограничений оценивается в 5,3 миллиарда долларов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будет малоэффективным.