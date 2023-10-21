В России отреагировали на планы ЕС ввести 12 пакет санкций

Депутат Журова считает 12 пакет антироссийских санкций ЕС малоэффективным

Новый 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) будет малоэффективным, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, как эти ограничительные меры повлияют на российскую экономику.

«Они будут маленькими шажочками что-то делать. Глобально понятно, что никто не хочет разрывать отношения, экономические связи. Потому что понимают, что все равно это приведет к падению экономики Европы, если совсем отрубить страну от всего. Это сделано больше на публику, мол, мы что-то делаем для Украины, какие-то санкции по отношению к России принимаются», — сказала депутат.

По информации источников Bloomberg, ЕС в ближайшее время начнет консультации по 12 пакету антироссийских санкций. Агентство пишет, что под ограничения могут попасть российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных запретов. Также европейские страны планируют расширить список товаров, которые запрещены к экспорту в Россию. В первую очередь речь идет о продукции, которая может использоваться в военных целях.

Как сообщил EUobserver, Литва в рамках 12-го пакета санкций предлагает ограничить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Также Вильнюс предлагает перекрыть ввоз радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. По мнению властей страны, это повлияет на российское промышленное производство.