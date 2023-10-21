В ЕС захотели лишить россиян вязальных спиц и швейных игл

EUobserver: Литва предлагает запретить экспорт вязальных спиц и швейных игл в РФ

Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей». Так, Литва хочет, чтобы новый пакет санкций против России включал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян задумали лишить «гвоздей и кнопок», а также «швейных игл и вязальных спиц».

В то же время один из дипломатов блока отмечает, что Евросоюз «предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России».

Ранее источники Bloomberg сообщили, что ЕС в ближайшие дни начнет консультации по 12-му пакету антироссийских санкций.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ускорить введение новых санкций против России, поскольку «пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась».

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.