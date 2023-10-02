Зеленский призвал ЕС ускорить введение антироссийских санкций
Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует ТАСС.
«Нужно активизировать работу (...) в отношении нового санкционного пакета Евросоюза», — сказал он, добавив, что «пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась».
Украинский лидер также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против Ирана, который якобы продолжает поставлять России боевые беспилотники для применения в ходе специальной военной операции (СВО).
Ранее Зеленский пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Украинский лидер заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.