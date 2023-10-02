Зеленский призвал ЕС ускорить введение антироссийских санкций

Зеленский: ЕС должен активизировать работу по введению новых санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует ТАСС.

«Нужно активизировать работу (...) в отношении нового санкционного пакета Евросоюза», — сказал он, добавив, что «пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась».

Украинский лидер также призвал ЕС ввести дополнительные санкции против Ирана, который якобы продолжает поставлять России боевые беспилотники для применения в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее Зеленский пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Украинский лидер заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей.