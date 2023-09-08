Зеленский заявил о замедлении темпов боевых действий и поставок оружия Украине

Зеленский пожаловался на замедление темпов боев и поставок оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на замедление темпов боевых действий, поставок оружия от Запада и введения санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Украинский лидер заявил, что для ускорения контрнаступления Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо больше западной военной техники, в частности — современных истребителей. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предложили оплатить обучение украинским студентам в обмен на их согласие поехать на фронт. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте республики.