Украина захотела отправить студентов на фронт

В ВР Украины предложили оплатить учебу студентам, согласившимся поехать на фронт

В Верховной Раде (ВР) Украины предложили оплатить обучение студентам в обмен на их согласие поехать на фронт. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте республики, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Согласно документу, учащиеся, давшие согласие на призыв по мобилизации во время пребывания в университете, по окончании службы могут рассчитывать на оплату обучения из государственного бюджета.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Раде Федор Вениславский сообщил, что Киев ограничит выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет.