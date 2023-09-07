На Украине ограничат выезд за границу военнообязанным женщинам

Власти Украины ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин

Власти Украины ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что с 1 октября на Украине на военный учет обязаны будут встать женщины-медики и фармацевты.

«Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — заявил Вениславский.

По его словам, покинуть страну военнообязанные женщины смогут только при наличии документов, дающих право на временный выезд. Вениславский также отметил, что представительницы других специальностей могут встать на учет добровольно.

В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не планирует усиливать мобилизацию в стране. При этом украинские СМИ сообщают, что власти готовят новый мобилизационный план в связи с потерями на фронте.