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13:14, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине ограничат выезд за границу военнообязанным женщинам

Власти Украины ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Власти Украины ограничат выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

Ранее сообщалось, что с 1 октября на Украине на военный учет обязаны будут встать женщины-медики и фармацевты.

«Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных», — заявил Вениславский.

По его словам, покинуть страну военнообязанные женщины смогут только при наличии документов, дающих право на временный выезд. Вениславский также отметил, что представительницы других специальностей могут встать на учет добровольно.

В конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не планирует усиливать мобилизацию в стране. При этом украинские СМИ сообщают, что власти готовят новый мобилизационный план в связи с потерями на фронте.

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    Алевтина Запольская
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