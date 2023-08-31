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01:01, 31 августа 2023Бывший СССР

На Украине опровергли сообщения об усилении мобилизации

Секретарь СНБО Украины Данилов опроверг информацию о скором усилении мобилизации

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Усиление мобилизации на Украине не планируется, об этом уже дважды за минувшие пять дней заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он опроверг противоречивые сообщения в интервью «Новому времени», передает ТАСС.

По данным украинских СМИ, новый мобилизационный план готовится в связи с большими потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Этот факт мог ужесточить деятельность военкоматов и снизить призывной возраст. Данилов опроверг информацию, что в стране необходимо мобилизовать 300 тысяч человек.

Секретарь СНБО добавил, что ряды ВСУ ежедневно пополняются за счет большого числа добровольцев. «Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из находящихся рядом центров набора в армию», — сказал Данилов.

Ранее на Украине пообещали ужесточить контроль над выездом военнообязанных. Пограничная служба и Минобороны страны начали обмениваться базами данных, чтобы «исключить попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием поддельных документов».

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    Александра Синицына
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