Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 14 августа 2023Бывший СССР

На Украине ужесточат контроль над выездом военнообязанных

Спикер погранслужбы Украины Демченко: контроль выезда военнообязанных ужесточат

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

На Украине ужесточат контроль над выездом военнообязанных благодаря сотрудничеству Министерства обороны и Государственной пограничной службы (ГПСУ) республики. Об этом рассказал спикер погранслужбы Андрей Демченко в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, ГПСУ и Минобороны начали обмениваться базами данных, чтобы «исключить попытки незаконного пересечения границы, в том числе с использованием поддельных документов».

Демченко уточнил, что для проверки документов сотрудники погранслужбы по телефону связываются с военкоматами, которые выдавали соответствующие документы. После проведения реформы «это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен».

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех областных военкомов может быть связано с подготовкой страны к всеобщей мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали способ укрепить рубль

    Огромные клыки и чешую динозавра нашли на стройке в Москве

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости