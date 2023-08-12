Зеленского заподозрили в подготовке ко всеобщей мобилизации

Политолог Журавлев связал смену военкомов на Украине с подготовкой к мобилизации

Решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении всех областных военкомов может быть связано с подготовкой страны к всеобщей мобилизации. Необходимо заменить тех военных, которые уже дискредитировали себя взяточничеством. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Главное, что может угрожать деятельности военкоматов — это безграничная вороватость. Именно военком решает, кто пойдет на войну, а кто нет, потому уровень взяток там просто зашкаливает», — уверен Журавлев.

Он допустил, что решение Зеленского призвано отчасти успокоить раздраженное коррупцией и неудачами на фронте население. Политолог также предположил, что дело может быть в подготовке Украины ко всеобщей мобилизации.

Необходимо показать, что всеобщая мобилизация будет честной, чтобы люди немного успокоились. Хотя, когда ее объявят, они, конечно, забеспокоятся в любом случае Дмитрий Журавлев политолог

Журавлев объяснил, что всеобщий характер мобилизации будет подразумевать отсутствие любых ограничений для призыва, кроме возрастных.

«Не будут работать отсрочки, брони, остается только возраст. Многих уже и так ловят на улице, а здесь это легализуют», — считает политолог.

Ранее Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. Он добавил, что военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, можно доверить систему комплектования.