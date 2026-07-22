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09:05, 22 июля 2026Бывший СССР

В СНГ назвали условие возвращения Молдавии

Лебедев: Молдавию пустят обратно в СНГ, если ее позиция изменится
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) допускают возвращение Молдавии в случае, если позиция Кишинева изменится. Такое заявление сделал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«И я говорил неоднократно, и многие эксперты ратуют за то, чтобы Молдова осталась. Но верхушка [Молдавии] решила по-другому», — высказался он.

По словам Лебедева, выход Молдавии из СНГ приведет к потере рынков и лишит ее основных преимуществ.

Политическое руководство Молдавии с 2022-го последовательно дистанцируется от участия в СНГ. Кишинев заявил о своем выходе из состава Содружества в апреле. Тогда президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие эту процедуру, денонсирующие основополагающие соглашения.

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