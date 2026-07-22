В СНГ назвали условие возвращения Молдавии

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) допускают возвращение Молдавии в случае, если позиция Кишинева изменится. Такое заявление сделал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, передает ТАСС.
«И я говорил неоднократно, и многие эксперты ратуют за то, чтобы Молдова осталась. Но верхушка [Молдавии] решила по-другому», — высказался он.
По словам Лебедева, выход Молдавии из СНГ приведет к потере рынков и лишит ее основных преимуществ.
Политическое руководство Молдавии с 2022-го последовательно дистанцируется от участия в СНГ. Кишинев заявил о своем выходе из состава Содружества в апреле. Тогда президент Молдавии Майя Санду подписала указы, завершающие эту процедуру, денонсирующие основополагающие соглашения.