Россиянам назвали дешевые направления для поездок в честь Дня отельного лебедя

Новосибирск и Махачкала вошли в топ дешевых направлений для отдыха в августе

Эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» назвали россиянам самые дешевые направления для поездок в честь неофициального праздника — Дня отельного лебедя, который отмечается в конце июля. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В первую тройку бюджетных городов для отдыха в августе вошли Новосибирск, Махачкала и Краснодар. Там средний чек за одну ночь составляет не более 6 тысяч рублей. В топ-15 также оказались Адлер, Геленджик, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Владивосток и Анапа.

В рамках исследования аналитики также выяснили, как россияне относятся к украшению номера композициями из полотенец. Большинство участников опроса (69 процентов) признались, что воспринимают такой декор как милую деталь, которая создает настроение. Еще четверть (25 процентов) респондентов замечают фигуры из полотенец, но не придают им значения, 5 процентам композиции кажутся лишними, а 3 процента не знают, как на них реагировать.

Ранее аналитики этого же сервиса раскрыли стоимость дня путешествия по России летом 2026 года. Она составила 7,9 тысячи рублей.

