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09:28, 8 июля 2026Путешествия

Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом

Стоимость дня отдыха в популярных туристических местах России составила 7,9 тысячи рублей
Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Средняя стоимость дня отдыха в популярных туристических местах России летом 2026 года составила 7,9 тысячи рублей. Цифру раскрыли аналитики геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования отелей «Отелло», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в эту сумму входят два приема пищи в кафе, ресторане или столовой на одного человека и проживание в отеле, апартаментах и других типах размещения в городе.

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Дороже всего россиянам обойдется путешествие в Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков. Там средняя стоимость дня отдыха составляет 10-11 тысяч рублей. В десятку направлений с самыми высокими ценами также вошли  Южно-Сахалинск, Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань

А дешевле всего получится отдохнуть в Барнауле, Кемерово, Астрахани и Сургуте. Там средняя стоимость одного дня не превышает 6 тысяч рублей. Кроме того, в топ-10 бюджетных мест вошли Томск, Иркуск, Омск, Вологда, Челябинск и Саратов

Ранее россиянам назвали самые экономные направления для отдыха в стране в июле 2026 года. На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае.

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