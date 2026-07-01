Названы самые экономные направления для отдыха в России в июле

Барнаул стал самым экономным направлением для отдыха в России в июле

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые экономные направления для отдыха в России в июле 2026 года. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На первом месте в рейтинге оказался Барнаул в Алтайском крае — там средняя стоимость ночи составила 2,3 тысячи рублей. Второе место заняло село Новоотрадное в Крыму (2,8 тысячи рублей за ночь), а третье — поселок Дедеркой в Краснодарском крае (2,9 тысячи рублей за ночь).

Кроме того, самыми экономными стали города Тверь (3,4 тысячи рублей), Керчь (3,5 тысячи рублей), Ессентуки (3,5 тысячи рублей), Приморско-Ахтарск (3,6 тысячи рублей), Горячий Ключ (3,6 тысячи рублей) и Туапсе (3,6 тысячи рублей).

Ранее аналитики этого же сервиса назвали самый дорогостоящий курорт для отдыха в России в июле 2026 года. Им стал Архыз в Карачаево-Черкесии.

