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14:32, 11 августа 2023Бывший СССР

Зеленский распорядился уволить всех военкомов

Зеленский решил уволить всех областных военкомов на Украине

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уволят всех областных военкомов. О решении, принятом на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), он написал в Telegram.

«Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сообщил глава государства. Зеленский отметил, что военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, можно доверить систему комплектования.

Как уточнил украинский лидер, реализацией решения займется главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования состоится проверка Службы безопасности страны, добавил он.

Ранее Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкоматов. 28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью была создана рабочая группа.

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    Кристина Есикова
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