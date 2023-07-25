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23:14, 25 июля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался насчет проверок украинских военкомов

Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкомов Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкоматов страны. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков рассказал о начале проверки военкомов всех уровней на предмет коррупции.

«Сегодня представили некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — отметил он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.

В этом же месяце Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

22 июня вышло расследование о Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Позже стало известно, что он выехал за границу.

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    Марина Совина
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