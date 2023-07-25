Зеленский высказался насчет проверок украинских военкомов

Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкомов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкоматов страны. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков рассказал о начале проверки военкомов всех уровней на предмет коррупции.

«Сегодня представили некоторые предварительные результаты проверок других военкомов, кроме бывшего одесского. Неутешительные результаты», — отметил он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.

В этом же месяце Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

22 июня вышло расследование о Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Позже стало известно, что он выехал за границу.