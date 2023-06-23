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19:26, 23 июня 2023Бывший СССР

Зеленский поручил уволить обвиненного в коррупции одесского военкома

Зеленский дал поручение уволить одесского военкома Борисова, обвиненного в коррупции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал президент.

Также Зеленский сообщил о поручении создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

Ранее глава президентской фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на Украине могут проверить всех военкомов. Он также взял под депутатский контроль ход расследования.

22 июня вышло расследование о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий.

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    Алевтина Запольская
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