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13:32, 22 июня 2023Бывший СССР

Украинского военкома поймали на покупке элитной недвижимости в Испании

«Украинская правда»: начальник одесского военкомата купил элитную недвижимость в Испании

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Начальника одесского военкомата Евгения Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Об этом в расследовании сообщает издание «Украинская правда».

Семья Борисова в начале 2023 года приобрела виллу и офисное помещение на испанском побережье, говорится в расследовании. Кроме того, возле недвижимости нашли немецкий автомобиль стоимостью от 100 тысяч долларов, а весь автопарк военкома оценивается в полмиллиона долларов.

По данным издания, мужчина работает военкомом с 1996 года, он уверяет, что его семья ничем в Испании не владеет. По его словам, супруга занимается розничной торговлей, но он в «эти дела не лезет».

Ранее стало известно, что в Одессе люди прогнали с рынка сотрудников военкомата, которые открыли стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину. Одесситов возмутило использование оружия в общественном месте.

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    Алевтина Запольская
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