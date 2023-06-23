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11:07, 23 июня 2023Бывший СССР

На Украине пообещали проверить всех военкомов

Глава президентской фракции в Раде Арахамия пообещал проверить всех украинских военкомов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине могут проверить всех военкомов после скандала с одесским областным военкомом Евгением Борисовым, который купил в Испании виллу почти за 4 миллиона евро. Об этом заявил глава президентской фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Он пообещал как член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады инициировать обращения в правоохранительные органы по поводу Борисова. Также он взял под депутатский контроль ход расследования.

Кроме того, Арахамия захотел обратиться в уполномоченные органы для проверки деятельности всех остальных областных военкомов.

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Кроме этого, стало известно, что Борисов, несмотря на скандал, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, для его увольнения служебное расследование пока что не нашло оснований.

Ранее журналисты издания «Украинская правда» выяснили, что одесский военком Евгений Борисов после начала военных действий на Украине обзавелся виллой в Испании почти за 4 миллиона евро. Также он ввез на Украину элитную немецкую машину стоимостью почти 100 тысяч долларов.

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    Александр Слабиев
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