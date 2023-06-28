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23:19, 28 июня 2023Бывший СССР

Руководство украинских военкоматов проверят на коррупцию

Заместитель министра обороны Украины Павлюк: руководство военкоматов проверят на коррупцию

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщает издание «Страна.ua».

«Рабочая группа создана. Она включает силовой блок — это нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, госбюро расследований, СБУ, национальную полицию», — заявил он.

Павлюк подчеркнул, что рабочая группа будет заниматься различными задачами от мониторинга образа жизни руководителей военкоматов до выявления нарушений законодательства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

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    Марина Совина
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