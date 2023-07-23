Подозреваемый в коррупции экс-военком Одесской области уехал за границу

«Страна.ua»: подозреваемый в коррупции одесский экс-военком Борисов уехал за границу

Экс-военком Одесской области Евгений Борисов, которого на Украине подозревают в злоупотреблении служебным положением и коррупции, выехал за границу. Об этом в Telegram-канале пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой источники в правоохранительных органах.

Ранее офис генпрокурора Украины заявил о намерении объявить Борисов в розыск. По информации ведомства, члены его семьи с февраля 2022 года приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму более 151 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов).

22 июня вышло расследование о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова и распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.