На Украине объявят в розыск подозреваемого в коррупции одесского экс-военкома

Подозреваемого в коррупции одесского экс-военкома Евгения Борисова объявят в розыск

Подозреваемый в коррупции бывший военком Одесской области Евгений Борисов будет объявлен в розыск. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, члены семьи Борисова с февраля 2022 года приобрели автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании на общую сумму более 151 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов). Кроме того, в начале декабря 2022 года Борисов после выписки из военного госпиталя более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин. Во второй половине декабря 2022 года он обманным путем покинул Украину.

В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье «злоупотребление служебным положением» против экс-военкома. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск и «осуществлении повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», добавили в офисе генпрокурора республики.

22 июня вышло расследование о начальнике одесского военкомата Евгении Борисове, которого поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил уволить Борисова и распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».

28 июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа