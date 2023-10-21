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02:23, 21 октября 2023Экономика

Стало известно о подготовке ЕС к работе над новым пакетом антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС скоро начнет консультации по 12-му пакету санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в ближайшие дни начнет консультации по двенадцатому пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новый пакет могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных санкций.

По данным Bloomberg, ЕС вместе с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы. Евросоюз опасается, что запрет приведет к «перенаправлению торговли». Также планируется расширить список товаров, запрещенных к экспорту в России. В материале говорится, что в него войдет продукция, которая может использоваться в военных целях.

Также в G7 ищут способы более эффективного соблюдения потолка цен на нефть, поскольку ее стоимость превысила порог в 60 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Норвегия официально присоединилась к к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза, рестрикции коснулись транзита товаров и технологий двойного назначения на территорию России.

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      Марина Совина
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