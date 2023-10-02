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19:30, 2 октября 2023Мир

Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС

Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Норвегия официально присоединилась к к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), рестрикции коснутся транзита товаров и технологий двойного назначения на территорию России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Норвегии.

«Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. <...> Новый раунд санкций во многом соответствует мерам одиннадцатого пакета санкций ЕС», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что санкции вступили в силу с 2 октября. Согласно ограничениям, Норвегия запретила транзит «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности, а также авиационной и космической отрасли».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен ускорить введение новых санкций против России.

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    Виктория Кондратьева
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