Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС

Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету антироссийских санкций ЕС

Норвегия официально присоединилась к к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), рестрикции коснутся транзита товаров и технологий двойного назначения на территорию России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Норвегии.

«Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. <...> Новый раунд санкций во многом соответствует мерам одиннадцатого пакета санкций ЕС», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что санкции вступили в силу с 2 октября. Согласно ограничениям, Норвегия запретила транзит «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности, а также авиационной и космической отрасли».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз должен ускорить введение новых санкций против России.