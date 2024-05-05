НАТО установила две красные линии для вмешательства в конфликт на Украине. О чем речь?

В НАТО установили красные линии для прямого вмешательства в конфликт на Украине

НАТО в конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может произойти прямое вмешательство альянса в конфликт на Украине. По информации итальянской газеты La Repubblica, в настоящее время не существует оперативных планов по отправке солдат в республику, однако есть оценки общего плана действий в чрезвычайных ситуациях.

НАТО допустила вмешательство третьей страны в конфликт на Украине

В качестве первой красной линии La Repubblica называет прямое или косвенное вмешательство третьей страны в конфликт на Украине. В частности, альянс не исключает возможность прямого участия Белоруссии в происходящем.

Издание указывает, что российско-украинская граница очень протяженная и уязвимая, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут ее полностью контролировать. НАТО считает, что армия России способна совершить прорыв на северо-запад, в результате чего возникнет коридор между Киевом и Белоруссией. В таком случае Минск будет напрямую вовлечен в военный спор, а его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы, отмечается в статье.

И это обстоятельство может лишь активизировать оборону [НАТО] в пользу Украины La Repubblica

Второй красной линией в НАТО считают военную провокацию

Второй красной линией НАТО считает возможную военную провокацию в отношении Польши или стран Балтии, а также целенаправленное нападение на Молдавию.

La Repubblica пишет, что в случае пересечения красных линий Североатлантический альянс может привлечь около 100 тысяч военнослужащих, которые находятся в Венгрии, Польше, Прибалтике, Румынии и Словакии. Уточняется, что сначала будут задействованы военно-воздушные силы, а сухопутные войска отправят в бой в качестве «последней меры». По информации газеты, на Украине уже секретно находятся около тысячи западных военнослужащих.

Фото: Reuters

Ранее Лукашенко говорил о желании НАТО втянуть Минск в конфликт

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть Минск в конфликт на Украине. До этого он говорил, что Белоруссия не вступит в военные действия, если ВСУ не нарушат границы страны.

Кроме того, Лукашенко неоднократно выступал за проведение переговоров между Россией и Украиной и допускал участие Минска в этом процессе.