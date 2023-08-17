Лукашенко допустил участие Белоруссии в переговорном процессе по Украине

Лукашенко не исключил участие Белоруссии в переговорном процессе по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил участие Минска в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает ТАСС.

«Мы граничим с Украиной, мы фактически "соагрессоры", как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна. Поэтому я не исключаю, что Беларусь — на каком уровне, это не обсуждается сегодня — обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, участие Минска в переговорах принесет только положительный эффект.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия примет участие в военных действиях лишь в том случае, если украинские военные пересекут границу республики.