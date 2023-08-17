Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал условие для вступления Белорусии в военные действия

Лукашенко: Белоруссия не вступит в военные действия, если ВСУ не нарушат границы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Белоруссия не вступит в военные действия, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушат границы страны. Такое условие назвал президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает РИА Новости.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, и отметил, что только Минск так открыто поддержал Москву.

Ранее Лукашенко заявил, что остановить конфликт на Украине можно и прямо сейчас, а сложившейся ситуации можно было избежать.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Лукашенко назвал Путина следующим президентом России

    Лукашенко предрек исчезновение Украины

    Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО

    Лукашенко порассуждал об «имперских замашках» Путина

    Лукашенко пригрозил ответом Польше и Украине на агрессию

    Лукашенко заявил о выполнении целей СВО на Украине

    Последствия выхода Wildberries на китайский рынок оценили

    Гаражи в России предложили сносить под строительство школ

    Apple сократит производство iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости