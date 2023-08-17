Лукашенко назвал условие для вступления Белорусии в военные действия

Лукашенко: Белоруссия не вступит в военные действия, если ВСУ не нарушат границы

Белоруссия не вступит в военные действия, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушат границы страны. Такое условие назвал президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает РИА Новости.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия является союзником Белоруссии, и отметил, что только Минск так открыто поддержал Москву.

Ранее Лукашенко заявил, что остановить конфликт на Украине можно и прямо сейчас, а сложившейся ситуации можно было избежать.