Лукашенко высказался о возможности остановить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко: конфликт на Украине можно остановить и сейчас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас. Слова политика приводит агентство БЕЛТА.

Рассуждая о том, могли ли события развиваться по иному сценарию, белорусский лидер заявил, что сложившейся ситуации «нужно и можно» было избежать. «В любой момент. И сейчас ее можно остановить, и тогда ее можно было избежать», — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что в свое время был практически в эпицентре событий, связанных с зарождением конфликта. По его словам, он способствовал коммуникации между экс-президентом Украины Петром Порошенко и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Он напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями было важно законодательно оформить особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там местные выборы. Президент Белоруссии указал, что этот вопрос обсуждался им и с Порошенко, и с Путиным. Однако Порошенко, утверждает он, проводить такие выборы отказался, указав, что они будут проводиться под контролем РФ.

«И я им предложил: я проведу там выборы, я буду делать так, как вы договоритесь — Путин, Порошенко. А я уже буду проводить, как вы решите. Порошенко отказался. Путин был на все согласен», — заключил он, высказав мнение, что в случае выполнении этого плана «все было бы тихо и спокойно».

Ранее Лукашенко назвал условие для вступления Белоруссии в военные действия.