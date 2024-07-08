В США сообщили о подготовке в НАТО плана поддержки Киева на случай победы Трампа

Politico: в НАТО разработали план поддержки Украины на случай победы Трампа

Представители НАТО подготовили план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в план входят три ключевых пункта. Так, Североатлантический альянс намерен улучшать отношения с политиком в случае его победы для сокращения возможных конфликтов. Кроме того, НАТО увеличит расходы на оборону в странах Европы. Также альянс разработает новые дипломатические и юридические меры для защиты от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.

Ранее Трамп на саммите НАТО в 2018 году отчитал лидеров стран альянса и пригрозил выйти из него из-за низких расходов стран Европы на оборону. По данным Financial Times, успокоить Трампа смог новый генсек НАТО, тогда премьер Нидерландов Марк Рютте, который сумел вовремя льстить и соглашаться с политиком.

