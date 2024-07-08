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01:27, 8 июля 2024Мир

В США сообщили о подготовке в НАТО плана поддержки Киева на случай победы Трампа

Politico: в НАТО разработали план поддержки Украины на случай победы Трампа
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представители НАТО подготовили план по обеспечению долгосрочной поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что в план входят три ключевых пункта. Так, Североатлантический альянс намерен улучшать отношения с политиком в случае его победы для сокращения возможных конфликтов. Кроме того, НАТО увеличит расходы на оборону в странах Европы. Также альянс разработает новые дипломатические и юридические меры для защиты от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.

Ранее Трамп на саммите НАТО в 2018 году отчитал лидеров стран альянса и пригрозил выйти из него из-за низких расходов стран Европы на оборону. По данным Financial Times, успокоить Трампа смог новый генсек НАТО, тогда премьер Нидерландов Марк Рютте, который сумел вовремя льстить и соглашаться с политиком.

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      Марина Совина
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