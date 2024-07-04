На Западе рассказали о критике Трампом стран НАТО на саммите в 2018 году

FT: Трамп в 2018 году пригрозил выйти из НАТО из-за низких расходов стран Европы

Экс-президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в 2018 году отчитал лидеров стран альянса и пригрозил выйти из него из-за низких расходов стран Европы на оборону. О критике бывшим американским лидером государств блока рассказала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что «захват Трампом саммита НАТО» в 2018 году ознаменовал собой самый большой поворотный момент в истории альянса.

По данным источников, перед началом саммита, когда камеры снимали делегации во главе с Трампом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, репортер спросил у экс-главы Белого дома, какие страны должны больше тратить на оборону.

«Многие страны не платят то, что должны. И, честно говоря, многие страны должны нам огромные суммы денег... Они просрочили, насколько я понимаю, потому что Соединенным Штатам пришлось заплатить за них»., — ответил Трамп.

После этого на многосторонней встрече лидеров альянса Столтенберг потребовал всех, кроме глав стран НАТО, покинуть зал, в том числе делегации из Украины и Грузии. За закрытыми дверьми Трамп начал отчитывать одну страну за другой, имея на руках сведения о тратах на оборону каждой из них.

«Это было похоже на падение метеорита. Лидерам было сказано по буквам: тратьте больше или останетесь одни», — сказал источник газеты.