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20:07, 2 июля 2024Мир

На Западе оценили вероятность решения Трампа о выходе США из НАТО

Politico: при Трампе роль США в НАТО изменится
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В случае победы на президентских выборах экс-главы Белого дома Дональда Трампа роль США в делах Североатлантического альянса изменится. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В случае возвращения на пост Трамп вряд ли выйдет из НАТО, но роль США в делах альянса может претерпеть изменения. Он предпримет "радикальную переориентацию" военного блока, то есть значительное сокращение роли США в сфере безопасности — отход от роли основного поставщика боевой мощи в Европе, кто-то, кто оказывает поддержку только во время кризиса», — передает агентство.

Авторы материала отметили, что Трамп планирует «сохранить ядерный зонтик США над Европой», военно-воздушные силы и базы в Германии, Англии и Турции, а также военно-морские силы. Но они подчеркнули, что основные силы пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном счете перейдут в зону ответственности европейцев.

11 апреля телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в случае прихода к власти Трамп может разделить НАТО на две группы, на одну из которых не будут распространяться условия статьи 5 НАТО о защите со стороны стран альянса в случае нападения.

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      Дарья Устьянцева
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