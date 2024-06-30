Зеленский назвал критерии «настоящей победы» Украины

Зеленский: критерии победы Украины — границы 1991 года и вступление в НАТО и ЕС

Критериями «настоящей победы» Украины являются границы 1991 года, а также вступление в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer, запись доступна на YouTube-канале политика.

Зеленский назвал членство в НАТО и ЕС способом предотвратить возможное возобновление конфликта. По его словам. мирное урегулирование возможно исключительно на основе его «формулы мира».

«Мы должны быть в Европейском союзе для обеспечения экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для обеспечения физической безопасности», — сказал политик. Он добавил, что Запад не в полной мере желает победы Украины.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Он допустил ведение переговоров только с участием посредников в параллельном формате, приведя пример «зерновой сделки».