Столтенберг отказался давать гарантии долгосрочной помощи Украине

Столтенберг: НАТО не может дать гарантии долгосрочной помощи Украине

НАТО не может дать гарантий долгосрочной помощи Украине даже при координирующей роли в военный поставках, однако сделает ее более предсказуемой и стабильной. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Гарантий нет, но, предоставляя НАТО эту роль [по координации военной помощи Украине], мы получим больше предсказуемости и меньше провалов», — сказал генсек.

Столтенберг также добавил, что на проходящем в Вашингтоне саммите военного блока будет согласована новая военная помощь Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. Он добавил, что это необходимо для ускорения доставки военной помощи.