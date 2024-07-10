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18:18, 10 июля 2024Мир

В НАТО нашли способ быстрой доставки оружия Украине

Столтенберг: НАТО будет доставлять оружие Украине через хабы в Восточной Европе

Фото: Alina Smutko / Reuters

Страны Североатлантического альянса создадут специальные логистические хабы в восточноевропейских странах военного блока, чтобы ускорить поставки оружия Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«Координация работы по оснащению, обучению и наращиванию сил для поддержки Киева будет размещена в Германии, но также будут созданы логистические хабы в странах Восточной Европы, которые входят в состав НАТО», — рассказал генсек.

Он добавил, что это необходимо для ускорения поставок вооружений Украине.

Ранее Белый дом заявил, что новая программа НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) сделает Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместимыми с силами военного блока. Сообщается, что новое командование по военной подготовке и снабжению Киева будет располагаться в Германии.

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      Дарья Устьянцева
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