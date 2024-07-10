Белый дом раскрыл детали новой программы подготовки НАТО для ВСУ

Белый дом: новая программа НАТО сделает ВСУ совместимыми с силами альянса

Новая программа Североатлантического альянса по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU) сделает Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместимыми с силами военного блока. Об этом сообщает Белый дом на своем официальном сайте.

«Новая программа альянса будет координировать работу по оснащению, обучению и наращиванию сил для поддержки Киева на его пути к полной оперативной совместимости с НАТО», — отмечается в заявлении.

Также администрация президента США Джо Байдена уточнила, что новое командование по военной подготовке и снабжению Киева будет располагаться в Германии. В частности, оно будет координировать действия стран-участниц НАТО по унификации ВСУ и войск стран альянса.

Ранее стало известно, что команда украинского президента Владимира Зеленского недовольна тем, что страна не получит приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. Отмечается, что Киев не удовлетворила формулировка о «необратимом» вступлении в альянс, которую включат в проект декларации саммита.

Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.