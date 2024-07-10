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03:37, 10 июля 2024Мир

Украина оказалась недовольна решением НАТО по ее членству в альянсе

Bloomberg: Украина недовольна, что НАТО не направит ей приглашение в альянс

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Команда украинского президента Владимира Зеленского недовольна тем, что страна не получит приглашения в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что Киев не удовлетворила формулировка о «необратимом» вступлении в альянс, которую включат в проект декларации саммита. «Команда Зеленского недовольна этим подходом, заявляя, что если страна чего-то и хочет, так это официального приглашения в альянс», — пишет агентство.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на июльском саммите НАТО Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года. Он утверждал, что Украина находится в шаге от приглашения в альянс.

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      Марина Совина
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