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13:14, 6 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о почти полной готовности вступить в НАТО

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Украина в одном шаге от вступления в НАТО
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Tairo Lutter / imago-images.de / Globallookpress.com

Украина находится в шаге от вступления в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью американскому CBC.

«Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО. Мы провели все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения», — заявил политик.

По его словам, на июльском саммите НАТО Украина рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

Также он добавил, что на данный момент Украина получает от Запада только военную технику, но именно военное подкрепление поможет отбросить Российскую армию.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет признательна странам-союзникам, если те введут свои войска на ее территорию. Украина будет благодарна введению как солдат, так и военных инструкторов.

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      Илья Таксюр
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