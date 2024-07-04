Зеленский прокомментировал вариант вступления Украины в НАТО по «немецкому сценарию»

Зеленский: народу решать — вступать ли Украине в НАТО по «немецкому сценарию»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вариант вступления страны в НАТО по «немецкому сценарию», заявив, что это необходимо решать народу. Об этом украинский лидер высказался в интервью Bloomberg.

«Если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — заявил Зеленский.

Он добавил, что изменение территорий является преступлением и изменой Конституции, гарантом которой является президент.

Согласно уставу, НАТО не может принимать страны, находящиеся в состоянии войны или конфликтов за территории, и тем не менее Федеративная Республика Германия (ФРГ) была принята в НАТО в 1955 году. Обозреватель газеты Corriere della Sera Федерико Рампини писал, что Украина, подобно Германии, может войти в НАТО, обменяв территориальную целостность в пользу приоритета обеспечения безопасности.

Ранее Зеленский подтвердил отказ от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. По его словам, соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой может быть достигнуто только на «международной понятной площадке» в присутствии стран, лидерам которых доверяют украинские власти.