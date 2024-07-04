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13:34, 4 июля 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил отказ от прекращения огня

Зеленский подтвердил отказ от предложения Орбана о прекращении огня

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отказ от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Что касается прекращения огня, я объяснил очень четко. В войне мы не можем просто так говорить об этом. Для меня нужен план и для наших людей», — сказал украинский лидер.

По его словам, соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой может быть достигнуто только на «международной понятной площадке» в присутствии стран, лидерам которых доверяют украинские власти.

Владимир Зеленский также отметил, что посредниками в переговорах с Россией могли бы стать США и Китай. Он подчеркнул, что переговоры при участии США и Китая могут произойти вне зависимости от серьезных разногласий между этими странами.

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      Александр Курбатов
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