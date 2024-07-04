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13:02, 4 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал посредников для переговоров с Россией

Зеленский: США и Китай могут быть посредниками на переговорах с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могли бы стать посредниками в переговорах с Россией. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то какие-то позиции, чтобы остановить Путина вместе», — заявил Зеленский.

По его словам, переговоры при участии США и Китая могут произойти вне зависимости от серьезных разногласий между этими странами.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине 14 неукомплектованных бригад стоят без вооружения, так как доставка оборудования на фронт занимает слишком много времени. Он также пояснил, что для этих бригад предназначалось оружие, за поставки которого Киеву Конгресс США проголосовал еще в апреле.

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      Валентин Карант
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