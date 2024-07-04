Зеленский заявил об отсутствии вооружения у 14 украинских бригад

Зеленский: на Украине стоят 14 неукомплектованных вооружением бригад

На Украине 14 неукомплектованных бригад стоят без вооружения, так как доставка оборудования на фронт занимает слишком много времени. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также пояснил, что для этих бригад предназначалось оружие, за поставки которого Киеву Конгресс США проголосовал еще в апреле.

«У нас стоят бригады без оружия, у нас стоят резервы, у нас стоит 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия. Оружия, за которое уже голосовали, о котором говорили. Пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», — сказал он.