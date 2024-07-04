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12:53, 4 июля 2024Бывший СССР

Зеленский обвинил западные СМИ в попытке нанести ему удар

Зеленский: критика Ермака в западных СМИ — это попытка ударить по президенту

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику в адрес главы его офиса Андрея Ермака со стороны западных СМИ. Его слова приводит Bloomberg.

По мнению Зеленского, критика Ермака — это попытка нанести удар по самому президенту.

«Ермак мощный менеджер, один из мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат, он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задания», — заявил глава государства в интервью.

Зеленский считает, что за атакой на Ермака стоит Россия, но «не только». Кто именно еще причастен к этому он не уточнил.

Ранее президент Украины заявлял, что готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Киев должен понимать перспективы военной помощи со стороны США после президентских выборов, запланированных на ноябрь.

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      Алевтина Запольская
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