Зеленский заявил о готовности выслушать план Трампа по урегулированию конфликта

Зеленский: я потенциально готов встретиться с Трампом и выслушать детали плана

Президент Украины Владимир Зеленский потенциально готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом детали его предложения по урегулированию конфликта. С таким заявлением политик выступил в интервью Bloomberg.

Зеленский заявил о готовности в перспективе выслушать план Трампа по урегулированию. Он отметил, что должен знать о всех возможных последствиях мирного плана для Украины.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня», — подчеркнул политик. Он добавил, что Киев должен знать о перспективах продолжения военной помощи США после президентских выборов в ноябре.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не готов идти на компромиссы с Россией, включая территориальные уступки. В качестве важных вопросов чиновник назвал территориальную целостность Украины и суверенитет страны.

