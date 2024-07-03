Зеленский заявил о готовности выслушать план Трампа по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский потенциально готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом детали его предложения по урегулированию конфликта. С таким заявлением политик выступил в интервью Bloomberg.
Зеленский заявил о готовности в перспективе выслушать план Трампа по урегулированию. Он отметил, что должен знать о всех возможных последствиях мирного плана для Украины.
«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня», — подчеркнул политик. Он добавил, что Киев должен знать о перспективах продолжения военной помощи США после президентских выборов в ноябре.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не готов идти на компромиссы с Россией, включая территориальные уступки. В качестве важных вопросов чиновник назвал территориальную целостность Украины и суверенитет страны.