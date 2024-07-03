Глава офиса Зеленского ответил на вопрос о территориальных уступках

Глава ОП Украины Ермак: Киев не готов идти на компромиссы с Россией

Киев не готов идти на компромиссы с Россией, включая территориальные уступки. Об этом в интервью Reuters заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ермак ответил на вопрос о заявлении бывшего президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что Киев готов прислушаться к любому совету по достижению «справедливого мира».

«Но мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей», — заявил глава ОП. В качестве важных вопросов чиновник назвал территориальную целостность Украины и суверенитет страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа о завершении конфликта на Украине. Он добавил, что слова экс-президента США свидетельствуют о его слабом понимании ситуации.