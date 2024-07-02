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15:42, 2 июля 2024Мир

В Кремле отказались комментировать слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Песков о словах Трампа про конфликт на Украине: он не знает, о чем говорит
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, рассуждая насчет завершения конфликта на Украине, не знает, о чем говорит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Прокомментировать это мы не можем», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что слова Трампа свидетельствуют о его слабом понимании ситуации и сути вопроса.

Ранее Трамп заявил, что сумеет урегулировать украинский конфликт еще до начала президентского срока в случае своего переизбрания. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах.

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      Виктория Кондратьева
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