В Кремле отказались комментировать слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Песков о словах Трампа про конфликт на Украине: он не знает, о чем говорит

Экс-президент США Дональд Трамп, рассуждая насчет завершения конфликта на Украине, не знает, о чем говорит. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Прокомментировать это мы не можем», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что слова Трампа свидетельствуют о его слабом понимании ситуации и сути вопроса.

Ранее Трамп заявил, что сумеет урегулировать украинский конфликт еще до начала президентского срока в случае своего переизбрания. В 2023 году политик говорил, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах.