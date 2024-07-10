НАТО захотела ежегодно выделять минимум 40 миллиардов евро Украине

Белый дом: НАТО намерена ежегодно выделять минимум 40 миллиардов евро ВСУ

Союзники по НАТО намерены ежегодно выделять минимум 40 миллиардов евро на военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы Украины», — говорится в документе.

Ранее американский лидер Джо Байден на вашингтонском саммите НАТО заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем противовоздушной обороны» Украине.