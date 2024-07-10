Байден анонсировал передачу Киеву десятков систем ПВО

Байден пообещал Украине поставки десятков западных систем ПВО от НАТО

США и их союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем ПВО» в рамках военной помощи НАТО Украине. Об этом в ходе выступления на саммите альянса заявил американский президент Джо Байден.

«И в ближайшие месяцы США и наши партнеры намерены отправить Украине десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны», — добавил Байден. Позднее стало известно, что речь идет о таких системах ПВО, как NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Также Байден пообещал, что Запад передаст Киеву сотни ракет-перехватчиков для систем ПВО в 2025 году.